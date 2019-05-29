Бориса Джонсона вызвали в суд из-за заявлений о "брексите"

Истец утверждает, что Джонсон соврал, когда утверждал, что страна отдает ЕС 350 млн фунтов в неделю.

Главного претендента на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вызвали в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о "брексите".

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал 200 тысяч фунтов на судебный процесс в виде пожертвований. Истец утверждает, что Джонсон соврал, когда утверждал, что страна отдает Евросоюзу 350 млн фунтов в неделю.

"Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", - это был один из главных лозунгов кампании за "брексит" перед референдумом 2016 года. Этот лозунг был на знаменитом красном агитационном автобусе сторонников выхода из ЕС.

Британское статистическое ведомство тогда же, в мае 2016 года, опровергло это утверждение, заявив, что эта цифра неверна и "подрывает веру в официальную статистику". Согласно этой статистике, чистые отчисления Британии в бюджет ЕС в 2016 году были меньше в три с лишним раза.

Рассмотрение дела началось в лондонском Магистратском суде Вестминстера на прошлой неделе, а сегодня судья Маргот Коулмен объявила о решении вызвать самого политика.

Юристы Джонсона назвали иск "политическим трюком". Они отвергают обвинения в том, что их клиент каким-либо образом злоупотреблял своими политическими постами или недостойно вел себя на них.

Напомним, летом прошлого года Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел, заявив, что не согласен с мягкой политикой выхода страны из Евросоюза, проводимой правительством. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Британии из ЕС на условиях Лондона.

В мае Джонсон заявил, что намерен бороться за кресло главы правительства после того, как Тереза Мэй покинет этот пост.