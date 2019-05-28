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Президент Австрии отправил правительство в отставку

Президент Австрии отправил правительство в отставку
Александр Ван дер Беллен
Фото: EPA/UPG

Президент Австрии Александер ван дер Беллен сегодня, 28 мая, отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцем. Об этом сообщает Der Standard.

Курц провел на своем посту 525 дней - это самый короткий срок главы правительства Австрии, и это первый случай в послевоенной истории страны, когда кабинет министров отправили в отставку.

Федеральный президент поручил теперь уже бывшему министру финансов страны Хартвигу Легеру, который неделю назад стал временным вице-канцлером, выполнять обязанности Курца до того момента, пока не будет назначен временный глава правительства.

Выборы должны состояться в сентябре.

Напомним, вчера парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Курца. Правительственный кризис спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Sueddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео было снято на Ибице в июле 2017 года - незадолго до последних парламентских выборов в Австрии в октябре.

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