Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Минздрав "отправил в отставку" электрофорез, парафинотерапию и глиняные ванны
Минздрав "отправил в отставку" электрофорез, парафинотерапию и глиняные ванны
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
ГлавнаяМир

Граждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеров

Результаты референдума не имеют юридической обязывающей силы.

Граждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеров

Граждане Румынии на референдуме 26 мая проголосовали за последовательное наказание коррумпированных чиновников.

Кроме того, избиратели высказались за то, чтобы правительство не могло менять законы в пользу подозреваемых в коррупции чиновников.

Об этом сообщила в понедельник, 27 мая, Центральная избирательная комиссия Румынии. передает DW.

Участники голосования могли дать ответ на вопрос, выступают ли они за запрет помилования и амнистии за коррупционные преступления. Вторым вынесенным на референдум вопросом было то, поддерживают ли они запрет изменений судебного законодательства по ускоренной процедуре путем экстренных распоряжений правительства, то есть в обход парламента, а также должны ли быть расширены возможности подавать конституционные жалобы.

На оба вопроса 6,3 миллиона румынских избирателей ответили "да". Еще около миллиона высказались против.

Румынский президент Клаус Йоганис, который был инициатором плебисцита, приветствовал результаты народного волеизъявления. Впрочем результаты референдума не имеют юридической обязывающей силы.

Со стороны Брюсселя в адрес Бухареста неоднократно звучала критика за попытки смягчить антикоррупционное законодательство, например, путем практики экстренных распоряжений правительства. Соответствующие распоряжения вступают в силу немедленно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также