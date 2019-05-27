Московский суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля

Московский городской суд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков... Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов в группе "Защита военнопленных украинских моряков".

Он также отметил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

"Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали", - прокомментировал это адвокат.

Напомним, 25 маяМеждународный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.