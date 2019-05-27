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Московский суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля

"В отношении всех 24 военнопленных Мосгорсуд отклонил апелляции".

Московский суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля
Фото: hromadske.ua

Московский городской суд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков... Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов в группе "Защита военнопленных украинских моряков".

Он также отметил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

"Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали", - прокомментировал это адвокат.

Напомним, 25 маяМеждународный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

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