Япония ограничила право иностранцев на владение компаниями в сфере IT и телекома

Правительство Японии ограничило право иностранных компаний владеть телекоммуникационными компаниями или компаниями в сфере IT. Запрет вступит в силу с 1 августа, сообщает агентство Reuters.

Новое правило коснется 20 секторов в телекоммуникационной и информационной сферах. Закон требует от иностранных инвесторов сообщать правительству и проходить проверки в случае, если они покупают более 10% акций указанных в перечне японских компаний или получают доли в других фирмах.

Согласно совместному заявлению министерств финансов, торговли и коммуникаций Японии такие меры должны предотвратить утечку технологий, важных для национальной безопасности, или возможного ущерба для обороноспособности.

Японское законодательство ограничивает иностранное собственничество в определенных промышленностях, например самолетостроении, ядерной и производстве оружия.

Напомним, 25 мая в Японию с четырехдневным визитом прибыл президент США Дональд Трамп. Одной из основных тем переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ станут ядерные испытания в Северной Корее и общая ситуация на Корейском полуострове.