Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом

В программе визита аудиенция у японского императора и партия в гольф с премьером.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 25 мая, прибыл в Японию с государственным визитом. Об этом сообщает агентство AFP.

"Одной из основных тем переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ станут ядерные испытания в Северной Корее и общая ситуация на Корейском полуострове. Участники встречи также намерены обсудить судьбы японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР в 1970-1980-х годах", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе визита Дональд Трамп встретится с семьями похищенных японцев.

Дональд Трамп также удостоится аудиенции у японского императора Нарухито - он станет первым иностранным лидером, которого примет новый император, вступивший на Хризантемовый трон 1 мая после отречения от престола его отца императора Акихито., пишет Немецкая волна.

Накануне отлета в Японию Дональд Трамп заявил, что он будет почетным гостем на "крупнейшем событии", равного которому в Японии "не было последние 200 лет".

Помимо переговоров с японским премьером Абэ президент США также сыграет с ним несколько партий в гольф. Вечером в воскресенье оба лидера будут присутствовать на финале турнира по сумо на кубок императора Японии.

В конце июня президент США снова отправится в Японию для участия в саммите стран "большой двадцатки" в Осаке. Во время саммита Трамп намерен встретиться с Путиным.