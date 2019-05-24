Северная Корея обвинила США в провале саммита в Ханое

Северная Корея обвинила США в провале переговоров о ядерном разоружении. Власти КНДР предупредили, что диалог между Пхеньяном и Вашингтоном «никогда не будет возобновлен» в случае, если США не откажутся от требований об одностороннем разоружении КНДР.

Об этом сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Голос Америки.

КНДР обвиняет США в намеренном срыве переговоров и выдвижении неисполнимых требований.

В заявлении официального представителя Пхеньяна говорится, что Северная Корея «предприняла важные и значимые меры», включая прекращение ядерных и ракетных испытаний, а также передала Соединенным Штатам останки американских военных, умерших в плену после Корейской войны в начале 1950-х годов. Однако, вместо того, чтобы ответить Пхеньяну в том же духе, Вашингтон, как говорится в сообщении, «намеренно сорвал переговоры, потребовав одностороннего разоружения со стороны КНДР».

Впервые лидеры США и КНДР встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

В апреле лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести третий саммит с Трампом, но с определенными условиями.