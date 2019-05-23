Сенат США предлагает увеличить помощь Украине в оборонном бюджете до $300 млн

Сенат Соединенных Штатов Америки предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

Об этом информирует посольство Украины в США.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджет США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования 2019 года. Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Закон о "Бюджет США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и палатой представителей и подписания президентом США.

Также в посольстве выразили благодарность Комитету по вооруженным силам Сената "за важное решение, направленное на усиление безопасности и обороны помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, что продолжается".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложит Конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2020 год до $750 млрд.

В сентябре прошлого года Трамп подписал бюджет Пентагона, предусматривающий $250 млн помощи Украине, из которых $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.