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"Народный фронт" призвал депутатов всех фракций встать на защиту Конституции

"Сегодня незаконно распускают парламент - завтра сдадут часть территории Украины".

"Народный фронт" призвал депутатов всех фракций встать на защиту Конституции
Фото: Макс Требухов

Партия "Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады  безотлагательно присоединиться к подписанию представление в Конституционный Суд о соответствии Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что депутаты фракции "НФ" уже поставили свои подписи.

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - Президентом Украины. На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение будет порождать новые глобальные угрозы для государства", - говорится в сообщении.

"Уверены, это - экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушение основ государственности. Сегодня незаконно распускают парламент - завтра сдадут часть территории Украины позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковским соглашениям, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма", - подчеркнули в "НФ".

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

Сегодня, 23 мая, получил исковое заявление о незаконности роспуска парламента.

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