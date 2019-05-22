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Представитель Зеленского в парламенте предлагает пересмотреть количество нардепов

Стефанчук считает, что нормы представления могут быть нарушены.

Представитель Зеленского в парламенте предлагает пересмотреть количество нардепов
Фото: Макс Левин

Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем в Верховной раде.

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