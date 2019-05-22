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В Раде зарегистрировано межфракционное объединение "Бизнес-варта"

Основатель объединения - глава одноименной общественной организации Мирошниченко.

В Раде зарегистрировано межфракционное объединение "Бизнес-варта"
Фото: ukropua.in.ua

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Бизнес Варта". Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время заседания.

Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Иван Мирошниченко и Сергей Лабазюк.

Одноименная общественная организация зарегистрирована еще в октябре 2017 года, ее основателем является Иван Мирошниченко. Заявленная цель организация - защита интересов бизнеса, противостояние рейдерству и коррупции.

Иван Мирошниченко прошел в парламент по спискам "Самопомощи", 8 мая сообщил о выходе из партии.Сергей Лабазюк избран в Раду по 188 мажоритарному округу (Хмельницкая область).

Напомним, 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции, чтобы предотвратить роспуск парламента, однако несмотря на это президент Владимир Зеленский объявил о досрочный выборах 21 июля. Ожидается, что соответствующий указ будет опубликован завтра, 23 мая.

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