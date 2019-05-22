Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий вышли из фракции БПП

Народные депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий вышли из фракции Блока Петра Порошенко.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента 22 мая.

"Согласно поданным заявлениям и согласно ч.3 ст.60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найема Мустафы из состава депутатской фракции Блока Петра Порошенко", - объявила Геращенко.

Лещенко, Найем и Залищук написали заявления о выходе из БПП в феврале 2019 года, Корнацкий - еще в 2016 году.

После выхода четырех депутатов в составе фракции БПП остался 131 человек. Это по-прежнему самая большая фракция в Верховной Раде 8 созыва.