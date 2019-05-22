Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Он поддержал инициативу о подаче обращения в Конституционный Суд.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконным. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента в среду.

"Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции. Указ Президента - это не только неуважение к Конституции, а заведение Украины в конституционный кризис. Указ Президента я, как глава Верховной Рады, не могу остановить. Может только суд определить его соответствие Конституции", - сказал он.

При этом Парубий поддержал инициативу депутатов парламента о подаче обращения в Конституционный Суд о соответствии указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Конституции Украины.

Напомним, Владимир Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Министры начали подавать в отставку, в частности Гройсман. Если Рада одобрит его увольнение - все члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава Кабмина.

Тем временем Зеленский начал назначать своих первых помощников, представителей и тд. Таким образом, на должность главы Администрации президента назначен Андрей Богдан. Ранее он был советником Зеленского по юридическим вопросам. Также он является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Замом Богдана назначен Кирилл Тимошенко - основатель компании GoodMedia, которая известна благодаря политической и социальной рекламе. В числе заказчиков Тимошенко - многие топ-политики страны.