Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов для рассмотрения ВР

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил президента Владимира Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании 22 мая. Об этом он сообщил в Twitter.

Соответствующее письмо с просьбой, Парубий направил Зеленскому 21 мая.

В письме сообщается, что в связи с обращением Зеленского, Парубий созвал внеочередное заседание рады на 12:00 22 мая, в то же время, в соответствии с положениями регламента Рады при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения.

Учитывая это, Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов для включения в повестку дня внеочередного пленарного заседания.

На данный момент в повестке внеочередного заседания Рады 22 мая и на сайте Рады указано 2 законопроекта без указания их номеров: о внесении изменений в закон "О выборы народных депутатов Украины" и законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках".

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Зеленского. Тогда же они заявил о дострочном роспуске Верховной Рады.

21 мая Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая. В повестке дня заседания будет внесение изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".