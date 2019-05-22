Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
ГлавнаяПолитика

Супрун в Женеве призвала исключить Россию из Совбеза ООН

"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе, пока она не вернется к системе международного права".

Супрун в Женеве призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Ульяна Супрун
Фото: kmu.gov.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности.

Об этом она заявила во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте Минздрава.

Супрун отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. Она подчеркнула, что Россия все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

"ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совете Безопасности, пока она не вернется к системе международного права", - сказала Супрун.

Она также  отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

Супрун призвала Всемирную организацию здравоохранения и другие международные организации отказаться от российского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля". Она также отметила необходимость усиления санкций против РФ.

Напомним, 17 мая делегация России обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также