Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим помощником Андрея Ермака.

Об этом говорится в указе №311 от 21 мая.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником Президента Украины", - говорится в указе.

Ермак является юристом, учредителем Garnet International Media Group, а также основателем и руководителем "Международной юридической компании", которая более 20 лет успешно работает в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права.

Также он был продюсером фильмов "Правило боя" и "Межа".

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил своим первым помощником соучередителя «Студии Квартал-95» Сергея Шефира.