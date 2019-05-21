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Представителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук

Стефанчук и Федоров назначены советниками президента.

Представителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Указы №312 и №313 обнародованы 21 мая.

Согласно указу Руслан Стефанчук будет представителем президента в Верховной Раде Украины.

Новый представитель президента в парламенте - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

28-летний основатель компании маркетингового агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете. Участвовал в проекте "Суперлюди".

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