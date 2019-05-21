Представителем Зеленского в Раде стал Руслан Стефанчук

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.
Соответствующие указы появились на сайте президента.
Указы №312 и №313 обнародованы 21 мая.
Согласно указу Руслан Стефанчук будет представителем президента в Верховной Раде Украины.
Новый представитель президента в парламенте - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.
Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.
28-летний основатель компании маркетингового агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров родился в Запорожье, учился в Запорожском национальном университете. Участвовал в проекте "Суперлюди".