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Зеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о Кононенко

Кирилл Тимошенко снимал наиболее известный ролик с вызовом Порошенко на дебаты на стадион.

Зеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о Кононенко
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ №310 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

Кирилл Тимошенко - основатель компании GoodMedia, которая известна благодаря политической и социальной рекламе. В числе заказчиков Тимошенко - многие топ-политики страны. В 2014-м его продакшн организовывал трансляцию инаугурации Петра Порошенко.

В октябре 2014 года на телеканале "1+1" вышел фильм производства GoodMedia "Битва за Днепр", героями которого были Борис Филатов и Геннадий Корбан. Фильм рассказывал о работе команды главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского. Он тоже участвовал в съемках и общался в Тимошенко.

В 2017-2018 годах GoodMedia снял целый ряд роликов о достижениях власти - правительства и Министерства информполитики. В январе 2019 года фильм GoodMedia "Пять дней с Игорем Кононенко" вышел на телеканале "Прямой".

В числе известных политических заказчиков GoodMedia - Юрий Луценко. Для него компания сняла три ролика, в том числе и прошлогоднее поздравление генпрокурора с Днем Независимости.

Уже во время президентской кампании, когда Тимошенко работал в команде Зеленского, GoodMedia транслировала форум команды Порошенко "Открытый диалог", проходивший во Дворце спорта.

GoodMedia снимала все ролики кандидата в президенты Владимира Зеленского и наиболее известный ролик с вызовом Порошенко на дебаты на стадион. Тимошенко также общался с журналистами и частично дублировал обязанности пресс-службы Зеленского.

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