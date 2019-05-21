Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Рады на 22 мая

Депутаты попробуют внести изменения в закон о выборах.

Президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая.

Обращение Зеленского к Парубию обнародовано в его социальных сетях.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

В повестке дня заседания будет внесение изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Внеочередное заседание связано с решением Зеленского о роспуске парламента.

Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа Президента Украины о назначении выборов.