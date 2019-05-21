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Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

"Голос" создан на базе партии-пустышки "Платформа инициатив".

Минюст зарегистрировал партию Вакарчука
Фото: Ірена Скуратовська

Министерство юстиции 21 мая зарегистрировало партию "Голос", с которой певец Святослав Вакарчук собирается идти на выборы Верховной Рады.

Об этом говорится в фейсбуке партии.

Партия Вакарчука создана на базе партии "Платформа инициатив", зарегистрированной в 2015 году. Руководителем политической партии "Голос" значится бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко 

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы", - объяснила она.

Фото: facebook.com/GolosZmin

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся в конце июля, а не в октябре, как раньше планировалось. Новый президент Владимир Зеленский решил досрочно распустить парламент из-за отсутствия коалиции с 2016 года.

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