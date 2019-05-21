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Вакарчук заявил о готовности сотрудничать с экс-депутатами на выборах в Раду по мажоритарке

Ранее он исключил попадание действующих депутатов Рады в список партии "Голос".

Вакарчук заявил о готовности сотрудничать с экс-депутатами на выборах в Раду по мажоритарке
Фото: Youtube / Святослав Вакарчук official

Певец Святослав Вакарчук готов сотрудничать с депутатами Верховной Рады прошлых созывов в мажоритарных округах на выборах в парламент.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"Я понимаю, что есть мажоритарные округа, на которых много порядочных и действенных народных депутатов могут себя проявить, и они уже имели 5 лет, чтобы доказать свою эффективность. И мы с радостью их поддержим и готовы подставить плечо, идти вместе, но сегодня в первую очередь нужно заводить новых людей", - сказал Вакарчук.

Политик заявил, что в списках его партии не будет бывших депутатов парламента, добавив, что целью его партии "Голос" является установление новой планки для политики.

Среди членов партии в будущих списках он указал кардиолога Юрия Соколова.

Вакарчук подчеркнул, что партия "Голос" не нацелена на отдельную группу избирателей, а намерена искать поддержку среди всех групп населения.

Как сообщалось, 19 мая Вакарчук исключил попадание действующих депутатов Рады в список его партии "Голос".

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Источник: "Українські новини"
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