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Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

На сайте президента опубликован первый указ.

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ №300 от 20 мая опубликован на сайте президента.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, 20 мая Зеленский принес присягу в Верховной Раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку Кабинету министров.

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