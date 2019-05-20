Украинская делегация в ПАСЕ должна мобилизоваться перед июньской сессией, - Кулеба

В Совете Европы набирает силу движение за возвращение голоса и других прав российской делегации.

Полноценное участие украинской делегации на сессии ПАСЕ в июне будет очень важным, несмотря на возможные досрочные парламентские выборы в стране. Об этом сегодня заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, пишет "Укринформ".

"После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца", - подчеркнул посол

"Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому досрочные выборы - это важно и нормально, но полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы - это также очень важно", - подчеркнул Кулеба.

Политик отметил, что в Совете Европы активизировались "циничные усилия протолкнуть возвращения России" в ПАСЕ. "Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию", - подчеркнул постоянный представитель Украины при СЕ.

Напомним, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме. В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ. С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

В мае 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если Совет Европы снимет санкции с РФ.