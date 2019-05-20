Россия обжаловала два решения гаагского суда по украинским искам

Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжалование еще шести. Об этом сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов, пишет "Интерфакс-Украина". Жалобы были поданы в пятницу, 17 мая.

"Два из состоявшихся решений уже обжалованы, еще по шести идет работа, они будут обжалованы", - сказал Коновалов журналистам.

"В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или собираются инициировать в отношении России в международных инстанциях, которые РФ по-прежнему считает некомпетентными в данной части, РФ будет принимать участие", - добавил министр.

Процесс Украины против России в Гаагском суде покажут онлайн

Напомним, в феврале 2019 года постоянная палата Третейского суда в Гааге сочла РФ нарушившей свои обязательства по двустороннему соглашению с Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций по отношению к активам ПриватБанка в Крыму. В этой связи финучреждение имеет право на возмещение, утверждал ПриватБанк со ссылкой на обнародованное постоянной палатой Третейского суда частичное арбитражное решение по иску банка против РФ. Сумму возможного возмещения банк оценил более чем в $1 млрд.

1 марта пресс-служба Минюста России заявила, что Москва не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму.

В Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, "Днипроазот".