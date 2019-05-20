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Президент Грузии: мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию

Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Президент Грузии: мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию
Фото: president.gov.ua

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом и дальше развивать украинско-грузинские отношения. Об этом указано в пресс-службе президента.

Зеленский встретился с Зурабишвили, которая приехала в Украину на инаугурацию главы Украины. Она пожелала Зеленскому успехов на посту президента.

На встрече с президентом Грузии, Зеленский отметил, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией, в чем Грузия для нас является примером.

Лидеры государств обсудили развитие украинско-грузинских отношений и свое партнерство.

Также Зурабишвили отметила необходимость объединить позиции Украины и Грузии по вопросам евроатлантической интеграции.

Напомним, сегодня состоялась торжественная инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и заявил о роспуске парламента.

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