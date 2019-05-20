Неизвестные назвались "общественными активистами", но так и не сказали, из какой они организации.

Около 20 неизвестных человек окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу. Об этом сообщается на Facebook ВККС.

Отмечается, что это произошло с самого утра.

"Около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии", - говорится в сообщении.

Фото: ВККС

Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, а проведение квалификационного оценивания сорвано.

Неизвестные парни назвались "общественными активистами", однако они отказались сказать название общественной организации или предъявить документы, подтверждающие их слова.

ВККС отметила, что в 8:40 сообща об инциденте в Национальную полицию.

Фото: ВККС

Комиссия судей также написала, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украине вместе с международными партнерами.

Напомним, благодаря новым процедурам, введенным в рамках судебной реформы, на прозрачном конкурсе создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, оценки на соответствие съемной должности прошли 2,5 тысячи судей, 10% из которых не подтвердили способность в дальнейшем осуществлять правосудие и должны быть освобождены. На этапе создания находится Высший суд по интеллектуальной собственности, конкурс к которому также проводит ВККСУ.

15 мая Окружной административный суд Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.