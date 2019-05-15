Суд лишил полномочий главу ВККС Козьякова

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий.

Окружной административный суд Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что Окружной админсуд рассмотрел заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, и принял решение их удовлетворить.

Суд запретил Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности председателя, ввести Остапца в состав ВККС.

Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.

Напомним, в январе Козьяков рассказал в интервью LB.ua, что не готов начинать новую судебную реформу в случае смены власти. Он также отметил, что состав нового Антикорсуда можно будет оценить только после вынесения первых 100 приговоров.

Подробнее читайте в материале "Сергій Козьяков: Жодна реформа в світі з таким величезним кадровим наповненням не проходить бездоганно".

Также читайте мартовское интервью LB.ua cо Станиславом Щоткой.