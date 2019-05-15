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"Народный фронт" призвал коллег поддержать ПЦУ

Депутат призвал сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ситуацию вокруг Православной церкви Украины.

"Народный фронт" призвал коллег поддержать ПЦУ
Фото: nfront.org.ua

Фракция "Народный фронт" призывает коллег поддержать Украинскую православную церковь и не допустить расшатывания ситуации вокруг нее. Об этом заявил представитель фракции Виктор Еленский во время выступления с парламентской трибуны.

"Томос, который получила Православная церковь Украины - такой же, как получила православная церковь Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие: никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах православная церковь не получала Томос при таком бешеном сопротивлении ядерного государства, как это было в 2018-2019 годах", - подчеркнул он.

Виктор Еленский заявил, что во всех процессах, которые пытаются подточить Православную церковь Украины, наша страна имеет дело с российским государством.

"Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один Президент Украины уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Российское государство пытается расшатать ситуацию, пользуясь мелкими расчетам некоторых людей, амбициями, которым мы должны дать отпор", - пояснил представитель "Народного фронта".

Он призвал коллег по парламенту сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ситуацию вокруг Православной церкви Украины.

"Мы должны дать очень четкий сигнал, что мы поддерживаем Православную церковь Украины в ее каноническом статусе. Что мы поддерживаем ее предстоятеля митрополита Епифания. Что мы поддерживаем все шаги по развитию этой церкви, развития школ в этой церкви, развития образования и духовного обучения. Мы должны сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ПЦУ ", - отметил народный депутат.

"Мы должны поддержать во всех начинаниях Православную церковь Украины, духовенство, епископат и те десятки тысяч людей, которые в января 2019 года плакали на Софийской площади, когда ПЦУ впервые в своей тысячелетней истории получила законную каноническую независимость", - подытожил Виктор Еленский.

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