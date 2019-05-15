Посол Украины в США обсудил увеличение военной поддержки Украины в Сенате

Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с сенатором-республиканцем от штата Миссури Роем Блантом, на которой стороны обсудили перспективу увеличения расходов в бюджете США 2020 года на программы поддержки Украины, сообщили в посольстве Украины в США.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"Учитывая то, что сенатор Блант является членом Комитета по вопросам ассигнований, отдельной темой разговора стало обсуждение перспектив увеличения расходов в бюджете США 2020 года на программы поддержки Украины, прежде всего в сфере безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Чалый ознакомил сенатора с текущей ситуацией на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и в Крыму и подчеркнул важность дальнейшего укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Посол Украины подчеркнул неизменность курса украинского государства и гражданского общества путем демократических преобразований, реформ и в стратегическом направлении интеграции в ЕС и НАТО.

Напомним, в марте специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможности продажи Украине дополнительных противотанковых систем "джавелин".