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Пентагон может отправить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана

Штаты готовятся к возможной агрессии Ирана или ускорению ядерной программы.

Пентагон может отправить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана
Американские военные
Фото: EPA/UPG

Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием.

Об этом пишет New York Times.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей встрече помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием.

NYT отмечает, что сторонниками этой стратегии выступили так называемые "ястребы" администрации Трампа во главе с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. При этом издание подчеркивает, что данный план не предполагает военного вторжения в Иран.

Напомним, на днях Иран пригрозил США ударом в Персидском заливе.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки. Ранее США вышли из этого соглашения в одностороннем порядке и ввели санкции против нефтяного и банковского секторов иранской экономики.

В ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение присоединить к ним силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Вашингтон также объявил также о введении санкций против металлургической и горнодобывающей отраслей Ирана. В ЕС, в свою очередь, призвали Иран вернуться к выполнению пунктов ядерной сделки и также пригрозили применить санкции в случае отказа Тегерана сделать это.

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