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Представитель Кабмина в ВР оценил вероятность роспуска парламента в 90%

Вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую.

Представитель Кабмина в ВР оценил вероятность роспуска парламента в 90%
Вадим Денисенко
Фото: Блок Петра Порошенка

Роспуск Верховной рады Украины, за которым последуют внеочередные выборы в паламент, состоится с вероятностью 90%. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает РБК-Украина.

По его словам, вероятность того, что новоизбранный президент Владимир Зеленский распустит Раду сразу же в день инаугурации, невероятно высока.

"БПП определился, чем быстрее состоится инаугурация - тем лучше. Затягивать инаугурацию нет никакого смысла. Потому что существует невероятно высокая вероятность, что в тот же день Зеленский подпишет указ о роспуске ВРУ. Роспуск парламента состоится с вероятностью 90%. Не важно, какие аргументы для этого используют. Вопрос роспуска парламента вышел из юридической плоскости и перешел в политическую", - заявил Денисенко.

Представитель Кабмина в ВР отметил, что не все члены парламента сейчас готовы проголосовать за дату инаугурации.

"Официально все заявляют о том, что они готовы (голосовать, - ред.). Но как минимум человек 150 в зале не готовы сейчас сесть и проголосовать", - добавил он.

Напомним, ранее команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию, которая касается роспуска Верховной рады Украины. В видео отмечается, что в случае, если оно наберет 1 млн просмотров - Зеленский "лично обратит на него внимание".

Инаугурацию новоизбранного президента должна назначить Рада. Зеленский хочет вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

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