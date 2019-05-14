Зеленский призвал украинцев "запомнить фамилии народных депутатов"

Избранный президент недоволен тем, что парламент сегодня не рассматривал дату инаугурации.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призывает избирателей запомнить фамилии народных депутатов Верховной Рады текущего созыва, которые не выполнили своих обещаний и не определились на пленарном заседании во вторник, 14 мая, с датой инаугурации.

Соответствующую публикацию Зеленский опубликовал на своей личной странице в Фейсбуке.

Он сослался якобы на спикера украинского парламента Андрея Парубия: "Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации".

"Вранье мелких мошенников. Верховная Рада Украины - сокращенно ВРУ. ВРУ - их жизненный девиз", - резюмировал Зеленский. После этого он добавил на украинском языке: "Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы. Сделаем их вместе!", - написал Зеленский.

Напомним, Верховная Рада Украины запланировала рассмотрение вопроса о дате инаугурации Зеленского на эту пленарную неделю. Ожидается, что завтра парламентский комитет примет решение по этому вопросу, а голосование пройдет в четверг, 16 мая.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором требовал от парламента назначить инаугурацию на воскресенье, 19 мая - в день памяти жертв политических репрессий. Позже спикер штаба Зеленского, Дмитрий Разумков, объяснил, что воскресенье выбрано нарочно, "чтобы избежать транспортного коллапса из-за перекрытия дорог в Киеве".