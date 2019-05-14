Зеленский призвал украинцев "запомнить фамилии народных депутатов"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призывает избирателей запомнить фамилии народных депутатов Верховной Рады текущего созыва, которые не выполнили своих обещаний и не определились на пленарном заседании во вторник, 14 мая, с датой инаугурации.
Соответствующую публикацию Зеленский опубликовал на своей личной странице в Фейсбуке.
Он сослался якобы на спикера украинского парламента Андрея Парубия: "Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации".
"Вранье мелких мошенников. Верховная Рада Украины - сокращенно ВРУ. ВРУ - их жизненный девиз", - резюмировал Зеленский. После этого он добавил на украинском языке: "Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы. Сделаем их вместе!", - написал Зеленский.
Напомним, Верховная Рада Украины запланировала рассмотрение вопроса о дате инаугурации Зеленского на эту пленарную неделю. Ожидается, что завтра парламентский комитет примет решение по этому вопросу, а голосование пройдет в четверг, 16 мая.
Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором требовал от парламента назначить инаугурацию на воскресенье, 19 мая - в день памяти жертв политических репрессий. Позже спикер штаба Зеленского, Дмитрий Разумков, объяснил, что воскресенье выбрано нарочно, "чтобы избежать транспортного коллапса из-за перекрытия дорог в Киеве".