Этот вопрос должен был рассматриваться в 09:00 вторника.

Заседание регламентного комитета Верховной рады по дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского перенесено на 12:00.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Комитет должен был рассмотреть вопрос о дате инаугурации в 09:00. Причины переноса пока неизвестны.

Накануне действующий президент Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации.

Тем временем у здания парламента начали собираться люди с плакатами, которые требуют скорее назначить дату инаугурации новоизбранного президента.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Требухов

Напомним, актер Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Инаугурацию Зеленского должна назначить Верховная Рада, ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшую пленарную неделю - с 13 по 17 мая.

Зеленский хочет вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.