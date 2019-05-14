"Узнал из СМИ": у Зеленского отрицают планы встретиться с Джулиани

Разумков рассчитывает, что это недоразумение между командой Зеленского и Джулиани будет снято.

Спикер команды новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский узнал о приезде в Украину адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из СМИ, и встреча с ним не планировалась.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Зеленский о том, что он приезжает, узнал из СМИ. И о том, что он не приезжает, он снова узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна информация, которая появилась в американских СМИ, что кто-то из представителей команды давал комментарии, что там какие-то есть подводные камни. Это не соответствует действительности", - сказал он.

Разумков рассчитывает, что это недоразумение между командой новоизбранного президента и Джулиани будет снято.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского. Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов. "Врагом Трампа", по словам Джулиани, является нардеп Сергей Лещенко.

13 мая главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что в рамках визита личного адвоката президента США в Украину должна была состояться встреча Рудольфа Джулиани с еврейской общиной и организацией American Friends of Anatevka. Планировалась закладка парка трехсторонней дружбы - Украина-США-Израиль, а также присвоение адвокату Трампа звание почетного мэра Анатевки.