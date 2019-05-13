Могерини пообещала реакцию ЕС на паспортизацию Россией ОРДЛО

Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ.

В ближайшие недели Европейский Союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Об этом заявила журналистам представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает Радио Свобода.

Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что ЕС не планирует вводить дополнительные санкции против РФ за выдачу паспортов в ОРДЛО.

Напомним, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.