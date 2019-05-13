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Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

Президент поблагодарил главу Евросовета "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев".

Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
Петр Порошенко и Дональд Туск (архив)
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.

Об этом Порошенко сообщил в Фейсбуке.

"Горжусь возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко своим указом от 4 мая отметил орденами и почетными званиями 273 человека.

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