Президент поблагодарил главу Евросовета "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев".

Президент Петр Порошенко наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.

Об этом Порошенко сообщил в Фейсбуке.

"Горжусь возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко своим указом от 4 мая отметил орденами и почетными званиями 273 человека.