Глава Евросовета Туск поговорил по телефону с Зеленским и Порошенко

"ЕС неизменно поддерживает Украину... Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле".

Председатель Европейского Совета Дональд Туск провел телефонный разговор с артистом Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

Туск заверил Зеленского в том, что Европейский союз неизменно поддерживает Украину.

"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал глава Евросовета.

Туск также провел телефонный разговор и с Петром Порошенко, сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Туска за значительную личную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом и противодействии российской агрессии в течение последних пяти лет

"Благодаря нашим совместным усилиям Украины и ЕС сегодня ближе, чем когда-либо в истории двусторонних отношений", - подчеркнул Порошенко.

Туск, в свою очередь, высоко оценил роль Порошенко в продвижении евроинтеграционного повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии во время своего президентства.

Глава Евросовета приветствовал обеспечение украинской властью свободных и демократических президентских выборов, которіе "создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе".

Туск пригласил Порошенко принять участие в мероприятиях по случаю 10-летия основания инициативы "Восточное партнерство" в Брюсселе.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. По данным обработки 100% электронных протоколов, во втором туре одержал победу шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.