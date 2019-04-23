Бабочка и Рада

Формально Зеленский совершенно прав. Украинский президент без парламента просто вынужден сосредотачиваться на той триаде, которая стала главным лозунгом избирательной кампании Петра Порошенко – «Армия. Мова. Вера». Вот только избиратель, который голосовал за Зеленского, ждет от своего избранника не успехов в гуманитарной политике и даже не успешного исполнения функций Верховного Главнокомандующего – об этом вспомнят, если возобновится активная фаза войны, а улучшения жизни – снижения тарифов, повышения зарплат, упрощения условий для экономической активности и еще показательной борьбы с коррупцией. Словом, всего того, к чему президент никакого отношения не имеет.
Но сразу же начинает иметь отношение, если устанавливает контроль над парламентом, правительством и судебной системой. Именно в этот момент появляются дополнительные возможности для законодательных инициатив, влияния на решения правительства, большинство в регулирующих органах – в общем, все то, чего президенту не хватает. Да и ну конечно, почти неограниченный доступ к финансовым потокам – это уже интересно для окружения.
Но одновременно усиливается и ответственность за то, что происходит в стране. Если без контроля над парламентом президент – символ нации, то с таким контролем он отвечает за все. Просто вспомните, когда стал снижаться рейтинг президента Петра Порошенко. Этот процесс начался именно тогда, когда под влиянием инспирированных администрацией президента процессов ушло в отставку правительство Арсения Яценюка и глава государства стал восприниматься как человек, который отвечает в этой стране за все – от армии до канализации.
Я тогда интересовался у представителей окружения Порошенко, понимают ли они, к каким последствиям это приведет. Понимают ли, что для института главы государства опасен как конфликт с правительством, так и контроль над правительством. Что единственная для главы государства возможность сохранить перспективу – это дистанцироваться от правительства и сосредоточиться на исполнении своих обязанностей. Своих прямых обязанностей.
У меня нет никаких сомнений, что в окружении Зеленского думают также, как думали в окружении Порошенко. Власть пьянит, а 75 процентов поддержки способны свести с ума даже самого уравновешенного человека. Но тогда стоит задать себе несколько простых вопросов.
Можно ли с таким уровнем поддержки распустить парламент - пусть даже с нарушением Конституции, провести досрочные выборы, провести в Раду своё большинство и сформировать правительство? Ответ – да. Об этом свидетельствует опыт Виктора Януковича.
Можно ли после этого быстро – ну хотя бы за одну каденцию добиться исполнения социальных «хотелок» населения, снизить тарифы, повысить зарплаты, победить коррупцию и так далее? Ответ – нет. Об этом свидетельствует опыт Петра Порошенко.
Можно ли убедить население с помощью телевизора, что оно живет хорошо? Ответ – нет, об этом свидетельствует опыт Владимира Путина. Рейтинг российского президента снижается в соответствии со снижением уровня жизни граждан – даже когда власть принимает экономически обоснованные решения. Потому что постсоветскому обществу не нужны экономически обоснованные решения, ему нужны деньги. И даже тотальный контроль Путина над телевидением не помогает переубедить его соотечественников. А у Зеленского не будет и такого контроля.
Можно ли в ситуации недовольства населения установить авторитарный режим? В России – конечно, в Украине – нет. Об этом свидетельствует опыт Владимира Путина и Виктора Януковича.
Понятно, что эти простые выводы никого сегодня заинтересуют – ни сторонников Зеленского, ни самого Зеленского, ни его окружение, ни олигархов, которые верят, что наконец-то схватили Бога за бороду.
Но тогда стоит понять, что в случае, если Владимиру Зеленскому не удастся захватить контроль над парламентом, его избиратели ещё долго – от года до трёх лет – будут любоваться им, как красивой бабочкой на клумбе украинской государственности.
А если такой контроль будет установлен, уже через несколько месяцев после парламентских выборов в нашей стране не найдётся никого, кто признается, что голосовал за Зеленского.
Зато появятся миллионы людей, которые будут предъявлять ему претензии за свои утраченные иллюзии – пусть даже не озвученные кандидатом, а придуманные самим избирателем.
И таких людей будет 75 процентов.