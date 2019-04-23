Бабочка и Рада

На фейсбук-странице «Владимир Зеленский – Слуга народа» появился опрос, посвящённый возможности досрочного роспуска парламента. Собственно, удивляться этому «пробному шару», который может ускорить переизбрание украинских парламентариев, не стоит. Еще до своего избрания президентом Украины Зеленский утверждал, что роспуск парламента ему выгоден, только вот избавляться от Верховной Рады он намерен по закону. И в этом утверждении – одна из первых серьезных ошибок Владимира Зеленского и его окружения.

Фото: Макс Левин

Формально Зеленский совершенно прав. Украинский президент без парламента просто вынужден сосредотачиваться на той триаде, которая стала главным лозунгом избирательной кампании Петра Порошенко – «Армия. Мова. Вера». Вот только избиратель, который голосовал за Зеленского, ждет от своего избранника не успехов в гуманитарной политике и даже не успешного исполнения функций Верховного Главнокомандующего – об этом вспомнят, если возобновится активная фаза войны, а улучшения жизни – снижения тарифов, повышения зарплат, упрощения условий для экономической активности и еще показательной борьбы с коррупцией. Словом, всего того, к чему президент никакого отношения не имеет.

Но сразу же начинает иметь отношение, если устанавливает контроль над парламентом, правительством и судебной системой. Именно в этот момент появляются дополнительные возможности для законодательных инициатив, влияния на решения правительства, большинство в регулирующих органах – в общем, все то, чего президенту не хватает. Да и ну конечно, почти неограниченный доступ к финансовым потокам – это уже интересно для окружения.

Но одновременно усиливается и ответственность за то, что происходит в стране. Если без контроля над парламентом президент – символ нации, то с таким контролем он отвечает за все. Просто вспомните, когда стал снижаться рейтинг президента Петра Порошенко. Этот процесс начался именно тогда, когда под влиянием инспирированных администрацией президента процессов ушло в отставку правительство Арсения Яценюка и глава государства стал восприниматься как человек, который отвечает в этой стране за все – от армии до канализации.

Я тогда интересовался у представителей окружения Порошенко, понимают ли они, к каким последствиям это приведет. Понимают ли, что для института главы государства опасен как конфликт с правительством, так и контроль над правительством. Что единственная для главы государства возможность сохранить перспективу – это дистанцироваться от правительства и сосредоточиться на исполнении своих обязанностей. Своих прямых обязанностей.

У меня нет никаких сомнений, что в окружении Зеленского думают также, как думали в окружении Порошенко. Власть пьянит, а 75 процентов поддержки способны свести с ума даже самого уравновешенного человека. Но тогда стоит задать себе несколько простых вопросов.

Можно ли с таким уровнем поддержки распустить парламент - пусть даже с нарушением Конституции, провести досрочные выборы, провести в Раду своё большинство и сформировать правительство? Ответ – да. Об этом свидетельствует опыт Виктора Януковича.

Фото: Макс Требухов

Можно ли после этого быстро – ну хотя бы за одну каденцию добиться исполнения социальных «хотелок» населения, снизить тарифы, повысить зарплаты, победить коррупцию и так далее? Ответ – нет. Об этом свидетельствует опыт Петра Порошенко.

Можно ли убедить население с помощью телевизора, что оно живет хорошо? Ответ – нет, об этом свидетельствует опыт Владимира Путина. Рейтинг российского президента снижается в соответствии со снижением уровня жизни граждан – даже когда власть принимает экономически обоснованные решения. Потому что постсоветскому обществу не нужны экономически обоснованные решения, ему нужны деньги. И даже тотальный контроль Путина над телевидением не помогает переубедить его соотечественников. А у Зеленского не будет и такого контроля.

Можно ли в ситуации недовольства населения установить авторитарный режим? В России – конечно, в Украине – нет. Об этом свидетельствует опыт Владимира Путина и Виктора Януковича.

Понятно, что эти простые выводы никого сегодня заинтересуют – ни сторонников Зеленского, ни самого Зеленского, ни его окружение, ни олигархов, которые верят, что наконец-то схватили Бога за бороду.

Но тогда стоит понять, что в случае, если Владимиру Зеленскому не удастся захватить контроль над парламентом, его избиратели ещё долго – от года до трёх лет – будут любоваться им, как красивой бабочкой на клумбе украинской государственности.

А если такой контроль будет установлен, уже через несколько месяцев после парламентских выборов в нашей стране не найдётся никого, кто признается, что голосовал за Зеленского.

Зато появятся миллионы людей, которые будут предъявлять ему претензии за свои утраченные иллюзии – пусть даже не озвученные кандидатом, а придуманные самим избирателем.

Фото: Макс Требухов