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​Бирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой

Советник Порошенко считает, что сторонники президента повлияли на его рейтинг своими высказываниями в соцсетях.

​Бирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой
Юрий Бирюков
Фото: Bigmir.net

Советник президента Юрий Бирюков считает, что сторонники Петра Порошенко - так называемые "порохоботы" - частично повлияли на его рейтинг своими высказываниями в соцсетях.

Об этом Бирюков заявил в эфире "Громадського".

Комментируя агрессию сторонников Порошенко в адрес тех, кто поддерживал и поддерживает шоумена Владимира Зеленского, Бирюков сказал: "Неужели так называемых "порохоботов" соцсети в течение пяти лет любили, гладили и говорили "молодцы"?".

На реплику ведущей, что "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой, Бирюков ответил: "В чем-то, возможно да. Какой-то пласт тех, кто не определился и сомневался, скорее всего могли".

Напомним, во втором туре президентских выборов одержал победу шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

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