Зе-команда. Хто не/є хто?

Щоправда з поміткою: залишаться там тільки кращих з кращих і ті, що пройшли «перевірку СБУ та антикорупційних органів». Але проста перевірка з відкритих джерел показує, що «нова команда Зе», як вони себе називають, не така вже й нова. То хто ці люди, з котрими обраний президент будуватиме «сильну міцну вільну незалежну Україну, котра не є молодшою сестрою Росії, не є корумпованим партнером Європи»? І чи тільки ці?

Акурат перед другим туром Володимир Зеленський нарешті представив команду, котру збирається «завести до Адміністрації президента».

Офіційна команда

Олександр Данилюк – відповідальний за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність

Фото: Сергей Нужненко

Олександр Данилюк – екс-міністр фінансів.

У 2010 році Данилюк очолював Координаційний центр з впровадження економічних реформ, котра була створена з ініціативи голови АП Януковича Сергія Льовочкіна та керівника фонду «Ефективне управління» (структура Рината Ахметова) Наталією Ізосимовою. Співкерівниками Данилюка у центрі були тодішні спікер ВР Володимир Литвин та прем’єр Микола Азаров.

У 2005-2006 роках Данилюк працював радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова. То ж дуже важко назвати його новим лицем у політиці. А от лице Володимира Зеленського стало для Данилюка справді новим. В одному з недавніх виступів він зізнався, що побачив відомого артиста лише два місяці тому.

В 2014-2015 роках був представником Петра Порошенка в Кабміні, а в 2015-2016 роках – заступником голови АП.

З 2016 року і донедавна працював міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана – посаду отримав за квотою БПП. Звільнений з ініціативи прем’єра. Сам Данилюк пояснює своє звільнення тим, що відмовився виділяти гроші на фінансування проектів депутатів-мажоритарників.

Найважливіший крок Данилюка на посаді міністра – націоналізація «Приватбанку». Саме він наполягав на тому, що колишні акціонери банку повинні компенсувати збитки держави. За оцінками детективів Kroll колишні акціонери завдали банку $5,5 млрд збитків. В результаті, уряду для порятунку самого банку, а отже й фінансової системи країни, довелося докапіталізувати «Приватбанк» на 150 млрд грн.

Цікаво, наскільки комфортно почувається зараз Олександр Данилюк в одній команді із людьми Ігоря Коломойського. І що він радитиме Володимиру Зеленському в контексті «Приватбанку».

Руслан Стефанчук – «головний по законопроектах», ідеолог штабу. Сфера – реформування державних і правових інститутів.

Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Адвокат. Професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук. З 2014 до 2016 року працював проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури України. Знайомий з Зеленським з «клубу веселих та кмітливих».

Займається проблемами загальної теорії приватного права, особистих немайнових прав фізичних осіб, договірних та деліктних зобов’язань, прав інтелектуальної власності, європейським цивільним правом, діяльністю Європейського суду з прав людини, медичним правом, юридичною освітою та наукою.

На його плечі має лягти підготовка законопроектів.

Колишній помічник народного депутата від БПП Анатолія Матвієнка – рідного дядька одного з керівників штабу БПП Сергія Березенка та колишній радник віце-прем’єра Степана Кубіва.

Іван Баканов – друг дитинства, партнер по бізнесу. Відповідає за роботу з Верховною Радою.

Фото: ВВС Иван Баканов в штабе

З 2013 року керує компанією «95 квартал». Очолює партію «Слуга народу». Друг дитинства Зеленського – жили в одному під’їзді.

Іван Баканов постійно супроводжує Зеленського, зокрема і під час візиту до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном.

Баканова анонсували як відповідального за роботу з Верховною Радою. ЗМІ писали про можливе його призначення керівником справами президента. Сам він наголошував на тому, що має прокурорську освіту і міг би очолити котрийсь з правоохоронних органів.

Дмитро Разумков – головний “штабіст». Фахівець з внутрішньої політики.

Фото: Макс Требухов

Син відомого у свій час політика Олександра Разумкова, котрий працював заступником секретаря РНБО у часи президента Кучми. Дмитро – колишній член Партії регіонів (2006-2010). Політичним консалтингом займається з 2006 року. Є керуючим партнером «Ukrainian Politconsulting Group».

Разумков запевняє, що у Зеленського волонтерить. І попри те, що є головним політтехнологом та спікером штабу, про посади домовленостей немає.

Руслан Рябошапка – відповідальний за антикорупційну та правоохоронну діяльність.

Фото: Газета День Руслан Рябошапка

Трудова діяльність пана Рябошапки розпочалася у Міністерстві юстиції, де він працював з 1998 по 2010 рік.

У 2010 році очолив Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну в уряді Миколи Азарова. У 2011-2013 роках був заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну

З жовтня 2013 до березня 2014 року працював у Transparency international Україна. З березня 2014 року – заступник міністра юстиції. З Мінюсту звільнився за півроку нібито через конфлікт із Павлом Петренком. У 2015-2016 роках в офіційній біографії міститься прогалина. Якщо судити з декларації за 2015 рік Руслан Рябошапка співпрацював із ПРООН та «Центром протидії корупції».

В березні 2016 року обраний членом Національного агентства з протидії корупції, де займався питаннями антикорупційної політики та попередження конфлікту інтересів.

Проти його обрання виступила одна з членів Конкурсної комісії з формування Національного агентства з питань запобігання корупції – колега Рябошапки по міністерству юстиції Наталія Севостьянова. Вона вказувала на його співпрацю із Олександром Лавриновичем, колишнім міністром юстиції за часів Ющенка, а пізніше Віктора Януковича.

В листопаді 2016 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу з підозрою про незаконне збагачення Рябошапки. Та пізніше її закрила, не знайшовши складу злочину.

Під час роботи в НАПК Рябошапка став фігурантом «преміального скандалу». Як з’ясували журналісти «Радіо Свобода» Рябошапка разом з головою НАПК отримував замість 25 тисяч місячного окладу 142 тисячі – із 350%-ю надбавкою.

Звільнився з НАПК через 8 місяців після обрання. Наче через те, що «НАПК знаходиться у кризі і вивести агентство з цього стану не вдається».

Декларація говорить, що Руслан Рябошапка має трьох синів, всі троє мають французьке громадянства. Вочевидь, це пов‘язане із роботою дружини Олесі Бартовщук, котра працює у Європейському суді з прав людини.

Цікаво, що у 2105 році дружина орендувала у Франції будинок, а через рік купила житло – площею 145 кв.м. та окремо земельну ділянку на на 440 кв.м. Будинок обійшовся у 12,4 млн гривень. Вартість ділянки не вказана. Щоправда, протягом 2016-2017 року пара трохи набралася кредитів на 510 тисяч, 81 та 15 тисяч євро.

Денис Монастирський, «людина з орбіти Авакова». Сфера відповідальності – правоохоронні органи.

Фото: Resonance.ua Денис Монастырский

Денис працює доцентом Хмельницького університету управління та права. Був членом конкурсної комісії, котра обирала керівництво Державного бюро розслідувань. Liga.net пише, що в комісії він замінив соратника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антона Геращенка, радником якого він є.

Окрім того, він є експертом «Українського інституту майбутнього», одним з засновників якого є Антон Геращенко. (Запам’ятайте цей інститут, ми згадуватимемо про нього ще не раз).

Ганна Янченко, «людина з орбіти Авакова». Сфера відповідальності – Антикорупційна політика та діджитал рішення.

Фото: facebook/Галина Янченко Галина Янченко

Ганні Янченко 30 років, закінчила факультет соціології Києво-Могилянської Академії. Член Ради громадського контролю НАБУ. У 2014-2015 роках була депутатом Київради від «Демальянсу» та паралельно була аналітиком Центру протидії корупції. Вважається помічницею Рябошапки. А ще вона дружина Віктора Андрусіва, виконавчого директора «Українського інституту майбутнього».

Ну, і щоб далеко не ходити…

Сергій Бабак, «людина з орбіти Авакова». Експерт з питань освіти.

Фото: espreso.tv Сергей Бабак

Син колишнього ректора Національного авіаційного університету (1998-2007), котрий фігурував у корупційних скандалах, Віталія Бабака. Працював радником ректора приватного «Університету новітніх технологій», заступником директора Державної наукової установи «Центр морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України», завідувачем лабораторії ДП «Науково-технічний центр новітніх технологій НАН України». Є директором освітніх програм «Українського інституту майбутнього».

Сергій Іонуш, відповідальний за органи правосуддя.

Фото: gelon.com.ua Сергей Ионушас

Адвокат. Член Асоціації адвокатів, член Асоціації правників. Директор юридичної компанії «Гелон», що забезпечує юридичний супровід компанії «Студія 95 квартал».

Ірина Венедиктова, колишній претендент на посаду судді Верховного суду

Фото: Анна Стешенко

З 2005 року завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Брала участь у першому конкурсі в Верховний Суд. Не пройшла за результатами тестування і практичного завдання (це початковий етап конкурсу). Входить до науково-консультативної ради при Верховному Суді (там всього 113 людей).

Член редакційної колегії журналів «Приватне право», «Медичне право», Віце-президент Фундації медичного права і біоетики України, Голова спеціалізованої вченої ради юридичного факультету, Суддя третейського суду з медичних справ.

Данило Гетьманцев, сфера відповідальності – економічна політика, податки, фінанси.

Фото: Юридична газета Даниил Гетманцев

Доктор юридичних наук, професор, адвокат. Професор Київського університету Шевченка. Почесний президент юридичної компанії Jurimex, експерт TaxLink, президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів. Автор понад двохсот наукових праць.

Подавався на конкурс до Верховного Суду, але не пройшов.

Співзасновник оператора національних лотерей «М.С.Л.», – має 0,02% акцій.

Але є більш цікавий момент – компанія Гетьманця Selantia LTD (Сіленшіа ЛТД), зареєстрована на Британських Віргінських Островах, фігурує у справі «Приватбанк проти екс-власників», котра слухається у Високому Суді Англії. Як пише finclub.net, Selantia LTD визнана такою, що контролюється Ігорем Коломойським.

Також Гетьманьцев був помічником народного депутата від Партії регіонів” Володимира Сівковича протягом трьох скликань – IV, V, VI. Сівкович працював віце-прем’єром в першому уряді Миколи Азарова, відповідав за силовий блок. З 2010 року до грудня 2013 року займав посаду заступника секретаря РНБО. Його називали одним з організаторів силового розгону Майдану.

Також, як повідомляє «ЧЕСНО», Гетьманцев був бізнес-партнером Антошко Оксани Теодорівни – матері колишньої судді Конституційного суду Сюзанни Станік.

Михайло Федоров – «бог таргетингу». Спеціаліст з діджитал-напрямку.

Фото: facebook/Паша Макс Михаил Федоров

Діджиталізація – слово, яке Зе-команда привнесла у широкі маси. Власне Михайло Федоров і відповідає за цей діджитал-напрямок. Мріє про «державу в смартфоні», а поки побудував найбільший Telegram-канал серед політиків, потужну спільноту у Instagram та мережі YouTube-каналів. Вперше на цих виборах кандидат в повну силу використовув таргетовану рекламу – так що банери за кандидата «Зе» агітували виборців навіть на порносайтах.

Федоров – IT-бізнесмен, родом з Запоріжжя. В студентські роки був обраний студентським мером міста. Проявляв політичну активність.

Олександр Мережко – відповідальний за народовладдя та міжнародні відносини.

Фото: facebook/Slavik Bihun Александр Мережко

Доктор юридичних наук. Професор Університету державної фіскальної служби. Працює професором Київського національного лінгвістичного університету. Протягом майже 20 років займається викладацькою діяльністю.

Брав участь у конкурсі на суддю Апеляційної палати вищого антикорсуду. Не пройшов за балами.

Сергій Кальченко – «реаніматор» Добронравова. Відповідальний за напрямок прав людини, експерт з виборчого законодавства.

Фото: Hillmont Partners Сергей Кальченко

Адвокат, має значний досвід представництва інтересів клієнтів у міжнародних судових установах. В минулому – партнер юридичної компанії «Моор і партнери», наразі працює у Hillmont Partners, з якою багато років співпрацює «Студія Квартал – 95».

Фахівець в галузі права Європейського Союзу. Саме Кальченко допоміг Федору Добронравову знову потрапити до України, оскарживши у суді заборону СБУ на в’їзд.

Є уповноваженим представником Зеленського у ЦВК.

З Hillmont Partners пов’язана ще одна людина у команді обраного президента.

Вадим Галайчук – помічник Катеринчука

Фото: brandstory.com.ua

Юрист Hillmont Partners. Довірена особа Володимира Зеленського у ЦВК та судових справах під час виборчого процесу. До команди, за його словами, він почав долучатися ще восени 2018 року.

Галайчук упродовж чотирьох скликань був незмінним помічником колишнього депутата, лідера Європейської партії Миколи Катеринчука.

Марина Бардіна – помічниця Сергія Лещенка. Сфера відповідальності – рівність прав та можливостей чоловіків та жінок.

Фото: facebook/Maryna Bardina Марина Бардина

Помічниця чинного депутата-«єврооптиміста» Сергія Лещенка. Минулого року вони разом потрапили у ДТП, коли в машину Лещенка, припарковану на узбіччі, врізалася вантажівка.

Бардіна також була помічницею нардепа від БПП Олександра Черненка.

Андрій Герус – «борець з «Роттердам+», відповідає за енергетику, житлово-комунальне господарство, антимонопольне регулювання.

Фото: Громадське Андрей Герус

Колишній член НКРЕКП, звільнений у 2015 році через люстрацію. Хоча сам запевняв, що рішення про звільнення прийняв особисто і просто попросив президента задовольнити його. Нині Герус є керівником Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, в минулому – директор інвестиційної групи Concorde Capital (засновник – Ігор Мазепа, котрого пов’язують http://www.dsnews.ua/politics/borotsya-s-monopoliyami-pri-zelenskom-budet-lyustrirovannyy-19042019111200, парнтнеські відносини із Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим через AS PrivatBank – латвійську «доньку» «Приватбанку»).

У 2007-2012 роках був помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Макеєнка.

В 2015 році невдало балотувався до Київради від «Самопомочі».

Є нищівним критиком формули «Роттердам+» та Рината Ахметова.

Олег Бондаренко – «невідомий еколог». Відповідає за енергетичну політику.

Олег Бондаренко

Юрист. Очолює ВО «Зелений фонд. Подолання гуманітарних і екологічних катастроф», котрий як зазначено на сайті, займається захистом екологічних прав жителів України. Членом «Зеленого фонду» є також Максим Фролов, екс-суддя Голосіївського районного суду м. Києва, звільнений через «порушення присяги” (через «майданівські справи») у 2016 році.

Після того, як стало відомо про участь Олега Бондаренка в команді Зе, активісти з Міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина» (є членом Реанімаційного пакету реформ) розмістили на своєму сайті свого роду маніфест, в якому зазначили, що за 25 років своєї діяльності «не чули про жодні здобутки цієї організації («Зелений фонд», – LB.ua) і не зустрічалася з нею на жодному майданчику громадської боротьби за екологічні реформи».

«Проте дуже цікавою є неекологічна діяльність Голови правління фонду Бондаренка Олега Володимировича, який водночас є керівником 22 організацій та підприємств, серед яких Любомильська районна організація Партії регіонів, громадська організація «Вітчизна-Русь», назви яких говорять самі за себе. Окрім того, будучи керівником таких промислових підприємств як ТзОВ «Ювелір Промінь», Інвестиційно-будівелька компанія «ЯРДО», ТзОВ «СІНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИЗ», приватне підприємство «Шило-Сервіс» викликає сумніви в можливості поєднання бізнес-інтересів з інтересами охорони природи», – стверджують екологи.

Вікторія Страхова – колишній корпоративний секретар «Приватбанку», сфера відповідальності – банківська діяльність.

Фото: voxukraine.org Виктория Страхова

36 років. Колишній корпоративний секретар «Приватбанку», посаду вона займала близько півроку вже після націоналізації установи. Після звільнення Вікторія Страхова опублікувала у фейсбуці пост з деталями свого звільнення з банку та детальним описом нюансів, котрі могли б поставити під сумнів націоналізацію.

Працювала з Данилюком під час його міністерської діяльності, до цього – в Національній раді реформ, проектним менеджером фінансового сектору. Вчилася у Лондоні.

Публічно підтримувала Зеленського. Та навіть була членом ДВК у другому турі виборів.

Іван Апаршин, «соратник Гриценка», відповідальний за армію та оборонні питання.

Фото: Дарія Давиденко / Апостроф Иван Апаршин

Анатолій Гриценко називав Апаршина своїм кандидатом на пост міністра оборони. Чи світить соратнику така посада при Зеленському-президентові, поки не зрозуміло.

В 1996 році Іван Апаршин працював помічником прем’єр-міністра Павла Лазаренка. В 2000-х у компанії «Стиролоптфармторг» довіреної особи Віктора Януковича на виборах президента – Миколи Янковського.

У 2007-у, під час перебування на чолі МО Анатолія Гриценка, Апаршин працював в Головній інспекції міністерства головним інспектором, пізніше на запрошення Гриценка – його помічником з організаційно-аналітичного забезпечення.

У 2010-2011 роках за часів президентства Віктора Януковича очолював Управління оборонної політики та безпеки Секретаріату Кабінету міністрів України.

З 2011 до 2014-го був заступником директора Департаменту професійної експертизи та керівником Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату КМУ.

В 2014 балотувався у ВР за списком партії Гриценка «Громадянська позиція».

Євген Комаровський – відомий лікар, експерт з охорони здоров’я.

Фото: facebook/Доктор Комаровский Евгений Комаровский

Найбільш впізнаваний лікар країни і найбільш відомий представник команди Зеленського. Має власний медичний центр.

У фейсбуці він поспішив попередити, що не збирається займати будь-яких посад, зокрема міністра охорони здоров’я, а залишиться просто лікарем.

Команда непублічна

В ефірі «1+1» після оголошення прізвищ, про які ви щойно прочитали, Зеленський запевнив, що команда ця – його, кожного він затверджував особисто. Цікаво, якщо Данилюк дізнався про існування Зеленського лише два місяці тому, то коли сам Володимир Олександрович встиг ознайомитися з заслугами та досвідом і самого Данилюка, і решти представників своєї команди?

Чи не для цього йому потрібна команда, котру не представляють ЗМІ, а декотрих її представників навіть ховають від журналістів. Розслідування Bihus.Info, що ґрунтується на вивченні спілкування у месенджерах офіційних та неофіційних членів команди Зеленського, засвідчило, що команда насправді має чотири групи впливу.

Першу з них очолює той самий «юрист Коломойського» – Андрій Богдан. Його вихід у публічну площину та дещо ексцентрична поведінка описана нашими колегами у матеріалі зі штабу «Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский».

Фото: ТСН Андрей Богдан

За інформацією Bihus.Info, Богдан надає Зеленському авто для пересування, має власний медіаофіс з автономним управлінням, бюджетом та повноваженнями. До групи «Дяді» (так нібито у штабі називають Ігоря Коломойського), як зазначають журналісти, входять також Кирил Тимошенко, засновник продакшну «Гуд Медіа», який відповідає за зйомки соціальної та політичної реклами, та Артем Гагарін, ведучий «95 кварталу». Його костюм у бусинки не можна було не помітити трохи ззаду Зеленського під час дебатів на стадіоні.

Фото: пресс-служба президента

Друга група – це якраз працівники Hillmont Partners, котру у публічній команді представляють згадані раніше Кальченко і Галайчук. Група називають «Нижні», за прізвищем головного з юристів Сергія Нижнього. Hillmont Partners надавала повну юридичну підтримку «Студії 95 квартал», зокрема й в консультуванні з податків. Наразі надає юридичний супровід партії «Слуга народу».

Регіональних представників курує третя група на чолі з Іллею Павлюком, колишнім помічником Ігоря Калетника, у минулому – нардепа і віце-спікера, а головне – Голови Державної митної служби України в часи Януковича.

Четверта група – «кварталів ці». Її очолюють брати Шефіри, друзі дитинства та чільні партнери по «Кварталу-95». Сергія Шефіра називають головним з фінансових питань у штабі Зеленського.

Фото: focus.ua Братья Шефиры

Нікого з цих людей на презентації команди чому не назвали.