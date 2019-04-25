​Суд обязал НАБУ открыть дело из-за препятствования руководством ГПУ расследованию против Манафорта

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту препятствования руководством Генеральной прокуратуры расследованию дела о коррупции, в которых фигурирует бывший советник экс-президента Пол Манафорт.
Об этом говорится в материалах суда.
В суд поступила жалоба адвоката заявителя на бездействие НАБУ.
Истец сообщил, что 30 мая 2018 года подал заявление о совершении руководством Генпрокуратуры уголовного преступления, предусмотренного ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
По его мнению, в указанном заявлении он привел неоспоримые факты влияния руководством Генпрокуратуры на работников департамента специальных расследований с целью препятствования осуществлению ими досудебного расследования уголовных производств по эпизодам коррупции, в которых фигурирует Манафорт, и выполнению ими своих служебных обязанностей.
Истец сослался на информацию, опубликованную в средствах массовой информации и предоставленную начальником департамента спецрасследований Сергеем Горбатюком.
В связи с этим заявитель написал обращение в НАБУ, однако дело не было открыто.
10 апреля суд обязал НАБУ начать расследование по указанному факту.