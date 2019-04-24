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Соломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" Зеленского

Фильм "Я, ты, он, она" должны были снимать на украинском языке.

Соломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" Зеленского
Фото: uacrisis.org

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией Владимира Зеленского "Киноквартал". Об этом сегодня на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сказал директор бюро Артем Сытник.

Он отметил, что в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации "Союз добровольцев" относительно совершения компанией "Киноквартал" коррупционного правонарушения. Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма этой компании под названием "Я, ты, он, она".

"Союз добровольцев" заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском или крымскотатарском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Сытник отметил, что по итогам информационно-аналитической проверки детективы не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство, после чего "Союз добровольцев" обратился в суд, который обязал детективов НАБУ открыть производство.

"Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано", - сообщил директора Антикоррупционного бюро.

Он отметил, что обращение организации рассматривал начальник главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский.

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного присвоения и растраты денежных средств должностными лицами компании "Киноквартал", учредителем которой является Зеленский, и чиновниками Государственного агентства по вопросам кино.

Служба безопасности Украины также проверяет в рамках уголовного производства информацию о финансировании избирательной компании кандидата в Президенты, шоумена Владимира Зеленского боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и российскими спецслужбами.

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