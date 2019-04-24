Сергей Пашинский: После языкового закона Рада займется законом о реформе ВПК

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны предлагает сразу после принятия языкового закона поддержать законопроект 10248 о внесении существенных изменений в деятельность военно-промышленного комплекса страны.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Пашинский, комментируя соответствующий законопроект.

"Я неоднократно, публично и не только, делал заявления, что создание в 2011 году Януковичем "Укроборонпрома" это был неправильный шаг. И не только потому, что он был создан для контроля коррупционных потоков, а еще и потому, что впервые в истории государственного управления хозяйствующему органа дали контроля над самим собой", - сказал Пашинский.

Именно поэтому группа депутатов, членов комитета по нацбезопасности после ряда консультаций с зарубежными партнерами, экспертами разработала и зарегистрировала законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности закупок в ВПК".

"На согласительном совете был определен как приоритетный и сразу после принятия языкового закона он будет принят в повестку дня и будет рассмотрен за основу", - заявил председатель комитета по нацбезопасности.

Сергей Пашинский считает, законопроект 10248 не менее революционным, чем закон о национальной безопасности, поскольку он вводит принципы внутренней конкуренции и позволит обществу контролировать закупки в сфере ВПК.