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Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Варфоломей благословил продолжение реформ и будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Варфоломей
Фото: aif.ua

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

Он отметил, что Варфоломей благословил продолжение реформ и будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

"Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига.

Напомним, ранее Зеленского с победой на выборах президента также поздравил главный раввин Украины.

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