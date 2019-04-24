Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Гройсман пойдет на выборы с новой партией
Гройсман пойдет на выборы с новой партией
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
ГлавнаяПолитика

Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборов

Правоохранители отслеживали ситуацию в круглосуточном режиме.

Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборов
Фото: cyberpolice.gov.ua

Во втором туре выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на системы Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"На выборах президента Украины Департамент киберполиции впервые вошел в состав рабочей группы по обеспечению безопасности информационной системы ЦИКа, в которой уже состояли сотрудники СБУ и Госспецсвязи, и по результатам их взаимодействия случаев вмешательства в работу серверов ЦИКа допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники киберполиции вместе с коллегами из других правоохранительных ведомств в круглосуточном режиме отслеживали ситуацию.

Правоохранители напомнили, что в первом туре президентских выборов были обнаружены несколько попыток сканирования систем ЦИКа на предмет выявления уязвимостей.

"Зафиксировано, что попытки сканирования были осуществлены с IP-адресов расположенных в России и в Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля СБУ заявил, что отбила атаку на сайт Центризбиркома. Глава ЦИКа Татьяна Слипачук заявляла, что главный сервер комисси работает в закритом режиме и "достаточно изолирован" от внешних вмешательств.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также