Янукович хочет вернуться в Украину при президенте Зеленском, - адвокат

Защита будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор.

Бывший президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину, после того, как пост главы государства займет победивший на президентских выборах шоумен Владимир Зеленский.

Об этом адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал в интервью изданию "Известия".

Адвокат заявил, что пребывание Януковича в России "временное и вынужденное".

"После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным", - сказал Сердюк.

По его словам, защита будет добиваться снятия с экс-президента всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор.

Сердюк напомнил, что Янукович отправил новоизбранному главе государства поздравительное сообщение. Вместе с тем, подчеркнул адвокат, этот жест "никак не связан с его желанием вернуться на родину".

"Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться", - заверил адвокат.

Кроме того, по данным издания, в "Оппозиционном блоке" пояснили, что у Зеленского " нет мотива преследовать Януковича", однако, для возвращения сбежавшего президента потребуется время, "нужно подождать, когда хотя бы частично пройдет смена политических элит".

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович , пребывая на территории России, совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в Россию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал его виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество.