Вдова Вороненкова в суде отвергла версию ГПУ о заказчике преступления

"Я утверждаю, что Тюрин не имеет к убийству Дениса Вороненкова никакого отношения".

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого застрелили в центре Киева, во время суда заявила, что не считает заказчиком убийства российского уголовного авторитета Владимира Тюрина (Тюрик).

Мария Максакова считает, что ее мужа заказал бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов, пишет "Цензор".

"Я утверждаю, что Владимир Тюрин не имеет к убийству Дениса Вороненкова никакого отношения. И нет у него никакой причины для этого. И мои показания в отношении него, не были моими личными умозаключениями, настроил меня давать показания против него именно Денис Панаитов", - сказала Максакова под присягой.

Фигуранты дела об убийстве Вороненкова

Панаитов, по словам женщины, - бывший приятель Вороненкова. Она утверждает, что мотивом убийства была московская недвижимость.

Готовясь к отъезду из Киева, Вороненков якобы договорился с Панаитовым об обмене квартир. Панаитов должен был забрать себе элитные апартаменты Вороненкова в "Москва-сити", а в киевскую квартиру Панаитова должна была въехать семья Вороненков. Оформить сделку юридически друзья не успели, потому что Панаитов их "кинул", заявила Максакова.

Помогал Панаитову, по версии вдовы, московский предприниматель Виталий Качур, который ранее давал показания против Вороненкова в деле о мошенничестве и якобы имеет связи с бывшими украинскими силовиками. "У меня изначально была версия, и я утвердилась во мнении, что к убийству моего мужа причастны Панаитов и Качур. Качур имеет обширнейшие связи в Украине и России. Из средств массовой информации известно о близких связях с Александром Януковичем, бывшим руководителем внешней разведки Ильяшовым", - сказала она.

Адвокат обвиняемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош, комментируя сегодняшние заседание, заявил, что показания Максаковой полностью разрушают версию обвинения. "Версия ГПУ о российском следе, ФСБ, Тюрине – разваливается. Получается, что это все фантазия. Максакова развалила всю цепочку. Как тогда быть? Нет заказчика, нет организатора и всей цепочки, что они нарисовали. Все рассыпается", - сказал он.

Напомним, Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но успел смог ранить киллера. В результате убийца умер в больнице. Им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления - Ярослава Тарасенко и Александра Лося. Материалы в отношении заказчика (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые были объявлены в розыск, выделены в отдельное производство.