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Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации

Партия "Слуга народа" не представлена в Раде и не может влиять на процесс избрания премьера.

Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский готов сотрудничать с премьер-министром Владимиром Гройсманом после своей инаугурации. Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - сказал Разумков.

Также спикер сообщил, что должность премьер-министра - это прерогатива парламентской коалиции, а партия "Слуга народа" пока не представлена в Верховной Раде, из-за чего не может влиять на процесс назначения премьера.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Владимир Гройсман уже заявлял о том, что будет готов работать с любым законно избранным президентом.

23 апреля в эфире телеканала ICTV Гройсман также сообщил, что намерен сформировать новую политическую партию единомышленников для участия в очередных выборах в Верховную Раду. Никаких подробностей об этом он пока не раскрывал, однако отметил, что это будут люди с хорошей репутацией, которые могут не только говорить, а делать реальные вещи.

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Источник: "Украинские новости"
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