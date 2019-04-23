Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации

Партия "Слуга народа" не представлена в Раде и не может влиять на процесс избрания премьера.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский готов сотрудничать с премьер-министром Владимиром Гройсманом после своей инаугурации. Об этом сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - сказал Разумков.

Также спикер сообщил, что должность премьер-министра - это прерогатива парламентской коалиции, а партия "Слуга народа" пока не представлена в Верховной Раде, из-за чего не может влиять на процесс назначения премьера.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Владимир Гройсман уже заявлял о том, что будет готов работать с любым законно избранным президентом.

23 апреля в эфире телеканала ICTV Гройсман также сообщил, что намерен сформировать новую политическую партию единомышленников для участия в очередных выборах в Верховную Раду. Никаких подробностей об этом он пока не раскрывал, однако отметил, что это будут люди с хорошей репутацией, которые могут не только говорить, а делать реальные вещи.