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Украинская стабильность необходима для безопасности Европы, - глава МИД Великобритании

Джереми Хант поздравил Зеленского с победой на выборах.

Украинская стабильность необходима для безопасности Европы, - глава МИД Великобритании
Фото: Sky News

Глава МИД Великобритании Джереми Хант стал очередным западным политиком, поздравившим Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Он пообещал продолжить сотрудничество с Киевом, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

"Я хотел бы направить свои самые теплые поздравления Владимиру Зеленскому с его избранием на пост президента Украины и выразить признательность президенту Петру Порошенко за его службу Украине и усилия по достижению мира и проведению реформ", - заявил Хант.

Он отметил, что выборы в Украине прошли мирно и конкурентно.

"Великобритания очень заинтересована в поддержке Украины. Она не просто находится на передовой в посягательствах России на основанную на нормах международную систему, но также ее стабильность необходима для европейской безопасности", - заявил Хант.

Министр сообщил, что Лондон хочет продолжать сотрудничество с новым президентом и намерен намерен оказывать дальнейшую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, ЦИК уже обработала 99,9% электронных протоколов. Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко почти в три раза. За него проголосовало 73,23% избирателей, за действующего президента - 24,45%.

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