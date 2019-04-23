У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
ГлавнаяПолитика

В БПП оценили шансы роспуска Рады как 50 на 50

Ирина Луценко думает, что депутаты не настроены на роспуск.

В БПП оценили шансы роспуска Рады как 50 на 50
Фото: Татьяна Бондаренко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко оценила перспективу досрочного прекращения работы украинского парламента как равновероятную тому, что он проработает до установленной даты парламентских выборов.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента 23 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

"Этот парламент считает, что спешить с роспуском нецелесообразно. Думаю, что депутаты не настроены на роспуск. Но все будет зависеть от ситуации", - сказала Ирина Луценко.

На вопрос, насколько действительно реальны досрочные парламентские выборы с юридической точки зрения, она ответила "пятьдесят на пятьдесят".

По ее словам, фракция Блок Петра Порошенко, которую она представляет, всегда готова к выборам.

Напомним, 18 апреля 2019 года в интервью телеканалу «Прямий» Глава Верховной Рады Андрей Парубий исключил роспуск парламента. Он отметил, нет никаких юридических оснований для проведения данной процедуры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также